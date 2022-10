Malgré son nul concédé sur la pelouse du Stade de Reims, le PSG reste tout de même leader de Ligue 1 devant le surprenant FC Lorient. Face à l’Olympique de Marseille, les hommes de Christophe Galtier tenteront d’asseoir cette position face au rival de toujours en clôture de la 11e journée.

Et ce jour, la LFP a fait un petit point sur la 15e journée de Ligue 1 en officialisant sa programmation. Une journée qui sera notamment marquée par les oppositions entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice (vendredi à 21h00) et entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille ‘dimanche 20h45). En ce qui concerne le PSG, l’adversaire de cette journée sera le promu de l’AJ Auxerre. Et pour la première fois de cet exercice 2022-2023, les Rouge et Bleu écopent d’un horaire assez particulier : le dimanche 13 novembre à 13h00. Une partie qui sera diffusée en direct sur Prime Video.