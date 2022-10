On connaît les raisons du carton rouge de Sergio Ramos contre Reims

Le PSG a concédé son deuxième match nul en Ligue 1 cette saison face au Stade de Reims (0-0) au terme d’une partie mouvementée qui aura vu Sergio Ramos se faire exclure, on connaît désormais les raisons.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions et le Parc des Princes en affrontant le Benfica Lisbonne. En cas de victoire, les Parisiens pourront prendre la tête du groupe H et auront un pied en huitième de finale de la compétition mais les hommes de Christophe Galtier n’ont pas eu la meilleure des préparations pour ce choc en C1. En effet, ces derniers ont concédé le match nul sur la pelouse du Stade de Reims (0-0). Une rencontre marquée par l’expulsion de Sergio Ramos, peu avant la mi-temps, qui a créée l’incompréhension chez les joueurs du club de la capitale…

Jusqu’à 7 matches de suspension, mais…

Sur son site internet, RMC Sport révèle le rapport écrit par l’arbitre de la rencontre, Pierre Gaillouste. Le média explique que “l’homme en noir” n’a relevé aucune attitude contestataire du joueur mais davantage une “attitude intimidante”. Le barème de sanction de la Ligue pour ce genre d’agissement pour est entre 2 et 7 matches de suspension… même si la suspension la plus lourde, ne devrait pas être retenue dans ce cas de figure. À titre d’information, la commission de discipline se réunira mercredi soir pour statuer sur le cas de Sergio Ramos, lui qui sera absent d’ores et déjà du « Classico » ce dimanche.