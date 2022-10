Le PSG devra attendre pour s’offrir une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont encore une fois offert une prestation moyenne sur le terrain contre le Benfica (1-1). Les deux équipes restent en tête du groupe avec 8 points. Au micro de Canal Plus Foot, Christophe Galtier a avoué quelques regrets.

« Sur le premier match, il y a eu beaucoup de situations des deux côtés, les gardiens avaient été sollicités. Ce soir, c’est un match où les gardiens ont été très peu sollicités. Ce sont deux équipes qui ne se sont pas livrées totalement. Est-ce que c’est une incidence par rapport au résultat de la Juventus ? C’était un match , où il y avait de l’intensité du rythme. Il y a eu aussi beaucoup de fautes subies. Malheureusement, on ne s’est pas procuré beaucoup de situations même si l’adversaire n’en a pas eu beaucoup non plus. On aurait dû s’en créer beaucoup plus mais malheureusement on n’y est pas arrivé. C’est encore une fois un peu rageant. On a mené deux fois au score face à cette équipe et deux fois elle a eu la capacité à revenir. Il faudra apprendre de ces erreurs. On a fait des erreurs stupides, pas habituel. Est-ce que c’est aussi lié à la fatigue et l’enchaînement des matches ? C’est aussi une possibilité. »