Officiel – Ligue 1 : Les informations et détails de la nouvelle chaîne de la LFP

La saison 2025 / 2026 de Ligue 1 approche et la LFP vient de dévoiler toutes les informations autour de sa nouvelle chaîne. Nicolas de Tavernost, directeur de LFP Médias, accompagné du journaliste Thibault Le Rol, a tenu une conférence de presse afin de présenter le tout.

Ce jeudi 10 juillet la LFP a tenu une conférence de presse afin de présenter sa nouvelle chaîne qui sera lancée à l’occasion du début de la saison 2025 / 2026 de Ligue 1. Ce rendez-vous avec la presse a été tenu par Nicolas de Tavernost, accompagné de Thibault Le Rol, journaliste et tête d’affiche de cette nouvelle chaîne. Pour ouvrir le bal, Vincent Labrune, président de la LFP a pris la parole : « Ca y est nous y sommes. Ce projet ambitieux sur lequel nous avons travaillé depuis 2021 et que nous voulions lancer il y a un an. Nous avions alors fait un choix collectif, celui de la FFF de la LFP et des clubs. Mais nous avions fait machine arrière pour ne pas lâcher les clubs les plus modestes. Toutes les conditions sont réunies. […] La Ligue 1 dispose de tous les atouts pour en faire une réussite« . Dans la foulée, Nicolas de Tavernost a pris le lead, évoquant toutes les informations. La première, le casting. Comme évoqué précédemment, Thibault Le Rol sera la tête d’affiche, et composera l’équipe éditoriale avec Lesly Boitrelle, Marina Lorenzo, Sébastien Dupuis, Xavier Domergue, Benoit Cheyrou et Smaïl Bouabdellah. A noter que le choc du dimanche soir sera lui commenté par la paire Xavier Domergue – Benoit Cheyrou. La programmation reste la même : Ouverture de la journée le vendredi soir (21h) ; un match le samedi 19h et 21h (celui de 17h étant sur BeIN Sports), et le dimanche un match à 15h, 3 matchs à 17h et puis le dernier à 20h45. Un magazine sera proposé le samedi soir après le match, et le dimanche entre la fin du multiplex et l’affiche, soit de 19h à 20h45. La prise d’antenne est prévue à chaque fois pour une heure avant la rencontre.

Lors de cette conférence de presse, le nom de la nouvelle chaîne a été dévoilé : Ligue 1 +. Cette dernière sera disponible par le biais d’une application, mais aussi distribuée par les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et Free) et plateformes de Streaming (DAZN seulement) : « Nous allons annoncer d’autres accords dans les prochains jours« , a été annoncé lors de cette conférence de presse. Pour les prix, différents abonnements seront disponibles : 19, 99€ par mois (sans engagement / 2 utilisateurs) ; 14,99€ par mois (avec engagement 12 mois / 2 utilisateurs) ; 14,99€ par mois (offre mobile seulement / sans engagement / 1 utilisateur) ; 9,99€ par mois (offre pour les moins de 26 ans). Au cours de la conférence de presse, une question a été posée concernant l’implication du PSG dans ce projet et son niveau d’investissement notamment dans son ouverture à l’inside et aux contenu exclusifs, ce à quoi Nicolas de Tavernost a répondu : « Le président Nasser a exprimé clairement le soutien qu’il apportait à cette plateforme et à cette chaîne. Après, qu’il y ait des contraintes sportives différentes du marketing pour le PSG, c’est normal. On verra en fonction du règlement média« . A noter par ailleurs que pour son lancement, Ligue 1 + offrira la soirée du dimanche 17 août prochain gratuitement, prenant en compte le magazine du dimanche soir, et le FC Nantes – PSG (20h45 sur Ligue 1 +) comptant pour la première journée du championnat.