Ligue 1 – L’arbitre de PSG / OM dévoilé

Après deux larges victoires en championnat, face au FC Lorient (5-1) et le Clermont Foot (6-1), le PSG espère enchaîner avec un troisième succès de rang cette semaine. Pour cela, le club de la capitale devra venir à bout de son dauphin, l’Olympique de Marseille, en conclusion de la 32e journée de Ligue 1. Si ce 102e Clasico de l’histoire ne devrait avoir aucune conséquence pour l’obtention du 10e titre de champion de France de l’histoire du club (les Parisiens comptent 12 points d’avance à 7 journées de la fin), les coéquipiers de Kylian Mbappé n’auront pas le droit à l’erreur face au rival marseillais, au Parc des Princes (dimanche à 20h45 sur Prime Video).

Et ce mardi, la Ligue a dévoilé le corps arbitral pour ce choc du championnat. Cette rencontre entre Parisiens et Marseillais sera arbitrée par François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Thomas Leonard sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Cyril Gringore officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, l’arbitre de 32 ans a déjà dirigé quatre matches du PSG pour deux victoires (face à Reims 2-0 / 4e journée de L1 et les Girondins de Bordeaux 3-0 / 28e journée de L1) et deux matches nul (1-1 face au RC Lens / 17e journée de L1 et 1-1 contre l’Olympique Lyonnais / 20e journée). Il a également arbitré à deux reprises l’Olympique de Marseille pour deux matches nuls face à Reims (1-1) et Troyes (1-1). Lors de cet exercice 2021-2022, François Letexier a dirigé 16 matches de Ligue 1 pour un total de 74 cartons jaunes et 5 cartons rouges distribués.

Programme 32e journée de Ligue 1

Vendredi 15 avril 21h00 : Stade Rennais / AS Monaco (Prime Video)

Samedi 16 avril 17h : AS Saint-Etienne / Stade Brestois (Prime Video) 21h : LOSC / RC Lens (Canal Plus Décalé)

Dimanche 17 avril 13h : OGC Nice / FC Lorient (Prime Video) 15h : FC Metz / Clermont Foot (Prime Video) 15h : Montpellier HSC / Stade de Reims (Prime Video) 15h : FC Nantes / Angers SCO (Prime Video) 15h : Troyes / RC Strasbourg (Prime Video) 17h : Olympique Lyonnais / Girondins de Bordeaux (Prime Video / Canal Plus Sport) 20h45 : Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (Prime Video)



