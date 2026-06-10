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Ligue 1 – Le calendrier 2026-2027 du PSG dévoilé

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 juin 2026

Ce mercredi, la Ligue 1 a dévoilé son calendrier pour la saison 2026-2027. Tenant du titre, le PSG disputera son premier match au Parc des Princes face au Stade Rennais.

Comme attendu, la Ligue 1 a dévoilé son calendrier pour la saison 2026-2027 ce mercredi après-midi. Quintuple tenant du titre, le PSG sera le grand favori à sa propre succession. Juste après ses matchs de Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (12 août) et du Trophée des champions contre le RC Lens (16 août), le club parisien débutera le championnat à domicile.

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PSG / Rennes pour la 1ère journée de Ligue 1

En effet, le week-end du 21-22 et 23 août, le PSG recevra le Stade Rennais pour la première grande affiche de cette journée inaugurale de Ligue 1. Concernant les Classiques face à l’OM, le club parisien se déplacera au stade Vélodrome le 20 septembre, dans le cadre de la 5e journée du championnat. Le match retour aura lieu le 7 février (19e journée) au Parc des Princes.

Les affiches contre l’Olympique Lyonnais se dérouleront le 25 octobre au Parc (8e journée), puis le 9 mai à Lyon. Les deux derbies parisiens face au Paris FC auront lieu les 12 décembre et 3 avril. Enfin, le champion de France clôturera sa saison 2026-2027 de Ligue 1 au Parc des Princes face au Toulouse FC, le 29 mai.

Le PSG aura donc un gros début de championnat avec des rencontres face au Stade Rennais (J1), au LOSC (J2), à l’AS Monaco (J3) et à l’Olympique de Marseille (J5) dès les premières semaines.

Youtube : Canal Supporters Paris

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