Noham Kamara
Image : psg.fr

Noham Kamara transféré définitivement à l’Olympique Lyonnais

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 juin 2026

Prêté en février dernier par le PSG à l’Olympique Lyonnais, le jeune défenseur de 19 ans Noham Kamara a été transféré définitivement au club rhodanien.

Voici le premier mouvement du mercato du PSG. Prêté à l’Olympique Lyonnais en février dernier, le jeune défenseur Noham Kamara rejoint définitivement les Gones, comme l’ont annoncé les deux clubs. Formé au PSG, le joueur de 19 ans a vu la formation rhodanienne lever l’option d’achat incluse dans son prêt. Il aura disputé un total de trois rencontres sous les ordres de Luis Enrique. « Le club de la capitale lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », conclut le champion d’Europe dans son communiqué.

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Le PSG récupère 6M€, bonus compris

De son côté, l’Olympique Lyonnais a donné les détails de opération. Le PSG percevra 4,1M€ dans ce transfert, « assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future », précise le communiqué de l’OL. L’international U20 français a paraphé un contrat jusqu’en 2030 avec le club rhodanien. Après avoir participé à deux rencontres avec les Gones, Noham Kamara sera présent à la reprise du groupe professionnel le 29 juin prochain.

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 juin 2026

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