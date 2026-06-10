Le PSG passe sans problème devant la DNCG

Comme à chaque fin de saison, la DNCG étudie les comptes de plusieurs clubs français. Le dossier du PSG a été validé par l’instance française.

En plus de ses résultats sportifs, le PSG a également réalisé une véritable performance sur le plan économique. En effet, placé sous surveillance par l’UEFA il y a quelques années, le club parisien est parvenu à réduire considérablement ses pertes. Comme annoncé il y a quelques jours, le champion d’Europe a réduit ses pertes de 60 % entre les saisons 2022-2023 et 2024-2025, passant de 109,8 M€ à 40,1 M€.

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Une belle prouesse de la part des Rouge & Bleu. Si les droits TV domestiques sont à la peine, le PSG a pu compter sur ses deux derniers parcours en Ligue des champions ainsi que sur la Coupe du monde des clubs pour amasser un joli pactole. Ce mardi, le champion d’Europe en titre passait devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), au même titre que Troyes, promu en Ligue 1, le Stade de Reims et le FC Nantes. Comme le rapporte L’Equipe, « sans surprise, aucune mesure n’a été prononcée à l’encontre du PSG, champion de France et d’Europe en titre. Même issue pour l’ESTAC Troyes, sacrée en Ligue 2 cette saison et promu dans l’élite, ainsi que pour le FC Nantes. Relégués à l’issue du dernier exercice, les Canaris ont eux aussi vu leur dossier validé sans restriction par le gendarme financier du football français », précise le quotidien sportif.