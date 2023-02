Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi devra rapidement faire un choix sur son avenir. Et une possible prolongation de La Pulga semble aujourd’hui être la solution la plus envisagée.

Lionel Messi sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? À quelques mois de la fin de son contrat, l’Argentin de 35 ans devra éclaircir son avenir dans les semaines à venir. Et depuis plusieurs jours, il est question d’une prolongation du septuple Ballon d’Or chez les Rouge & Bleu. Cependant, d’après les derniers échos en provenance d’Argentine, le dossier n’est pas encore bouclé même si le PSG reste actuellement le seul club avec lequel l’ancien Barcelonais négocie. Mais la situation devrait se décanter assez rapidement.

Le PSG veut prolonger au plus vite Lionel Messi

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, un rendez-vous est prévu en ce mois de février entre toutes les parties. Le but des dirigeants parisiens est d’assurer au plus vite un avenir chez les Rouge & Bleu au numéro 30. De son côté, Le Parisien apporte également quelques précisions sur l’avenir de Lionel Messi et confirme qu’une prolongation de contrat au PSG se profile. « Les premières entrevues, durant la Coupe du monde au Qatar, ont abouti à un accord de principe entre le PSG et le clan Messi. » Les deux parties sont d’accord pour poursuivre l’aventure ensemble et il reste juste à finaliser les détails autour de ce nouveau contrat (salaire et durée du bail). Une situation qui sera plus claire d’ici quelques semaines car les dirigeants parisiens et l’entourage de Lionel Messi ont prévu de « se rencontrer assez rapidement », conclut LP.