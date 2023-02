PSG / Toulouse – les compositions officielles

Après sa victoire contre Montpellier mercredi (1-3), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec la réception de Toulouse dans le cadre de la 22e journée. À moins d’une heure du coup d’envoi, les coachs des deux équipes ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG est dans un marathon infernal lors de ce mois de février. Pour le deuxième match du mois, Christophe Galtier devra faire sans Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Marco Verratti, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Dans le groupe, il a fait appel à cinq titis, Timothée Pembélé, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni. Ils débutent tous sur le banc. Dans les buts, pas de surprises, Gianluigi Donnarummma est titulaire. En défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les couloirs alors que la défense centrale est composée de Marquinhos et Danilo Pereira. Le milieu de terrain est confié à Fabian Ruiz, Renato Sanches et Vitinha. Carlos Soler occupe le poste de numéro 10 derrière le duo d’attaque Lionel Messi–Hugo Ekitike.

La feuille de match

22e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Bastien Dechepy — Assistants : Steven Torregrossa et Julien Haulbert – Quatrième arbitre : Romain Delpech – VAR : Stéphane Bré et Dominique Julien

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Nuno Mendes – Ruiz, Sanches, Vitinha – Soler – Messi, Ekitike Banc : Rico, Letellier, Bernat, Pembélé, Bitshiabu, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Nuno Mendes – Ruiz, Sanches, Vitinha – Soler – Messi, Ekitike XI de Toulouse : Dupé – Kamanzi, Rouault, Nicolaisen, Diarra – Dejaegere (c), Spierings, Van den Boomen – Aboukhlal, Onaiwu, Chaibi Banc : Haug, Costa, Desler, Suazo, Sierro, Tsingaras, Dallinga, Tsingaras, Ratao

