Ce vendredi (21h sur Prime Video), en ouverture de cette 11e journée de Ligue 1, le PSG et le Montpellier Hérault s’affrontaient au Parc des Princes. Et les Parisiens ont livré un véritable festival (3-0)

Objectif première place pour le PSG. Face au MHSC, les Parisiens avaient une occasion en or d’occuper provisoirement la tête du championnat et de mettre ainsi la pression sur leurs concurrents, l’OGC Nice et l’AS Monaco. Les Rouge & Bleu devaient par la même occasion préparer au mieux leur déplacement sur le terrain de l’AC Milan mardi prochain en Ligue des champions. Et pour ce match face à Montpellier, Luis Enrique avait titularisé cinq Français au coup d’envoi : Nordi Mukiele, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé. Et les champions de France ont parfaitement réussi leur coup avec une très belle victoire devant leur public (3-0)

Résumé du match

Après cinq premières minutes compliquées où Nordi Mukiele a notamment réalisé un sauvetage devant Teji Savanier, le PSG a par la suite pris le match à son compte et a rapidement mené au score. Après un beau travail d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi déboule sur son côté droit et centre à l’entrée de la surface. Kylian Mbappé feinte pour Lee Kang-In qui marque d’une frappe en pleine lucarne (1-0, 10′). Une belle action collective conclue par l’international sud-coréen, qui a réalisé une première période de haut vol. Par la suite, le MHSC a tenté de réagir avec certaines contre-attaques sans être trop dangereux pour Gigio Donnarumma (25′, 34′). Dans ce premier acte, Ousmane Dembélé aurait pu donner un avantage plus conséquent mais Benjamin Lecomte s’est interposé avec brio devant l’international français (26′). Un score logique à la pause en faveur des Rouge & Bleu (1-0), en plein maîtrise.

En seconde période, le PSG a déroulé avec une nouvelle fois un couloir Ousmane Dembélé – Achraf Hakimi explosif et décisif. Le premier cité a parfaitement servi Warren Zaïre-Emery dans la surface à l’heure de jeu. Le capitaine des Bleuets a envoyé un missile dans le but de Benjamin Lecomte et confirme sa forme du moment (2-0, 59′). Quelques minutes plus tard, c’est l’entrant Vitinha qui a profité d’une nouvelle passe décisive d’Achraf Hakimi pour participer au festival des Rouge & Bleu (3-0, 66′). Avec les nombreux changements, les Parisiens ont géré en fin de match et aurait pu marquer un quatrième but, refusé à Gonçalo Ramos en raison d’une position de hors-jeu de Kylian Mbappé (90’+3). Un match parfaitement maîtrisé par les hommes de Luis Enrique qui reprennent donc provisoirement la tête du championnat avant de préparer leur déplacement sur la pelouse de l’AC Milan mardi en Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

1′ Confirmation que Mukiele évolue dans le couloir gauche et Hakimi à droite

2′ Quel sauvetage de Mukiele !!! Sur un centre au second poteau de Fayad, Savanier arme sa frappe mais Mukiele se jette et contre la tentative du Montpelliérain

5′ Belle défense en 1 contre 1 de Skriniar face à Adams

10′ BUTTTTTTTTTTTT DU PSG DE LEE KANG-IN (1-0). Après un service de Dembélé, Hakimi déboule sur son côté droit et centre à l’entrée de la surface. Mbappé laisse filer pour Lee qui conclut d’une frappe puissante en lucarne

15′ Encore une combinaison rapide du PSG avec Hakimi, Kolo Muani et Dembélé. Ce dernier ne met pas assez de puissance dans son tir

22′ La touche technique de Lee fait un grand bien au PSG

25′ Belle combinaison du MHSC. Fayad est trouvé au second poteau mais dévisse complètement sa reprise de volée

26′ Sur un contre rapide, Kolo Muani lance Dembélé sur le côté droit. L’international français met une grosse accélération pour éliminer Sainte-Luce puis frappe mais Lecomte détourne en corner

27′ Sur le corner, Mbappé reprend de volée une mauvaise relance du MHSC mais ça passe à côté

34′ Premier arrêt de Donnarumma, sans danger sur la frappe d’Adams

40′ 100% de passes réussies (35 passes) pour Lee Kang-In. Le Sud-Coréen réalise une belle première période

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+3 C’est la pause. Les Parisiens tout en maîtrise regagnent les vestiaires avec l’avantage au score (1-0) grâce à une belle action collective conclue par Lee Kang-In.

46′ La seconde période débute. Pas de changement au PSG

49′ Dommage Zaïre-Emery était proche du deuxième but. Après une récupération haute d’Ugarte, le Titi est servi à l’entrée de la surface, fait une feinte de frappe mais ne met pas assez de puissance dans son tir.

50′ Après un ballon mal dégagé par la défense du MHSC, Hakimi tente sa chance mais Lecomte se détend bien

59′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE ZAIRE-EMERY (2-0). Après une nouvelle combinaison à droite, Dembélé réalise un une-deux avec Zaïre-Emery, qui trompe en force Lecomte. Le Titi ne s’arrête plus et une action collective en plus pour les Rouge & Bleu

61′ Double changement pour le PSG. Vitinha et Ramos prennent la place de Lee et Kolo Muani

66′ BUTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (3-0). Tout juste entré en jeu, Vitinha est à la réception d’un centre en retrait de Hakimi. Le Portugais est clinique pour tromper Lecomte.

70′ Nouveau changement au PSG. Marquinhos laisse sa place à Lucas Hernandez. Mbappé récupère le brassard

75′ Frappe puissante de Mbappé, ça passe juste au-dessus

77′ Nouveau double changement au PSG. Zaïre-Emery et Hakimi cèdent leur place à Ruiz et Soler. Le Titi sort sous les ovations du Parc

81′ La frappe envelopée de Ruiz est détournée par Lecomte

82′ Carton jaune pour Mukiele, en raison d’une soit-disante altercation avec Al-Tamari. Pas de sanction pour le Montpelliérain en revanche…

85′ Les Parisiens sont en gestion en cette fin de match

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+3 Gonçalo Ramos pensait marquer un quatrième but après une belle remise acrobatique de Mbappé. Mais le Français était en position de hors-jeu.

90’+5 Le plongeon de Donnarumma pour sortir le coup franc vicieux de de Savanier

90’+5 C’est terminé au Parc des Princes avec un PSG en grande maîtrise (3-0) grâce à des réalisations de Lee, Zaïre-Emery et Vitinha. Le PSG prend provisoirement la tête du championnat avant son déplacement à Milan mardi en Ligue des champions

Feuille de match PSG / Montpellier

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Guillaume Debart et Julien Pacelli– Quatrième arbitre : Benjamin Lepaysant – VAR : Jérémie Pignard et William Lavis – Buts : Lee (10′), Zaïre-Emery (59′), Vitinha (66′) – Carton : Mukiele (82′)