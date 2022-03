Hier après-midi, le PSG a offert une prestation indigne à ses supporters sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont totalement dominé la rencontre et méritent leur victoire (3-0), eux qui auraient pu marquer encore plus face à des joueurs parisiens qui semblaient être venus en touristes. Le club de la capitale a perdu un peu d’avance en tête du championnat avec la victoire de Marseille contre Nice dans le choc de la 29e journée de Ligue 1 (2-1). Les Marseillais pointent à 12 points des Rouge & Bleu. Battu par l’OM, le club azuréen a vu Rennes, qui a surclassé Metz (6-1), lui passer devant et prendre la troisième place.

Dans les autres résultats marquants de la journée, Bordeaux poursuit sa saison galère avec une nouvelle défaite à domicile contre Montpellier (0-2). Les Bordelais ont pourtant joué à neuf contre onze pendant toute la seconde mi-temps. Avec sa victoire contre Nantes (0-1), Lille revient à deux points de la cinquième place occupée par Strasbourg. Les Alsaciens qui ont concédé un match nul et vierge sur la pelouse du FC Lorient.

Muet sur la pelouse du Stade Louis II, le PSG n’est plus la meilleure attaque de la Ligue 1. Après son carton contre Metz, Rennes trône en tête avec 63 buts. Le club de la capitale est deuxième (59 buts), Strasbourg complète le podium (50). En ce qui concerne la défense, malgré deux buts encaissés, Nice reste meilleure défense avec 23 buts encaissés, devant le PSG (27) et l’OM (27). Après la trêve internationale, le PSG recevra le FC Lorient le dimanche 3 avril à 20h45.

Résultats 29e journée de Ligue 1

ASSE / Troyes (1-1)

Lens / Clermont (3-1)

Nantes / Lille (0-1)

Monaco / PSG (3-0)

Angers SCO / Brest (1-0)

Bordeaux / Montpellier (0-2)

FC Lorient / Strasbourg (0-0)

Rennes / FC Metz (6-1)

Reims / Lyon (0-0)

OM / Nice (2-1)

Classement Ligue 1