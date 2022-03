Habib Beye et la gestion des jeunes du PSG

Malgré un très bon centre de formation, le PSG ne laisse peu de chance à ses jeunes de s’exprimer en équipe première. Afin d’avoir une chance de jouer, certains titis préfèrent quitter leur club formateur, dès fois avant même de signer leur premier contrat professionnel, comme ça a été le cas pour Kingsley Coman, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche…Habib Beye est revenu sur la stratégie du club de la capitale avec ses jeunes.

« L’erreur, c’est de penser que le jeune va se développer à l’entraînement parce qu’il s’entraîne avec Messi, Mbappé et Neymar. C’est sûr qu’en s’entraînant tous les jours avec Messi, Neymar, Mbappé, il va progresser mais il ne progressera pas autant que si on lui donne 15, 20 ou 25 matches dans un championnat majeur où le joueur va comprendre ce que c’est la difficulté, d’être constant tous les trois jours, lance Beye dans le Canal Football Club. Et c’est ça le problème. Ils veulent les développer par l’entraînement, or ils se trompent de logique. Il faut les développer aussi par le jeu. Ils ne sont pas développés par le jeu au PSG parce qu’ils ne jouent pas.«