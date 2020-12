À partir du 6 janvier 2021, le PSG entamera un nouveau marathon de matches. Les Parisiens débuteront cette nouvelle année par un rythme d’une rencontre tous les trois-quatre jours. Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé la programmation de la 21ème journée de Ligue 1. À cette occasion, les Rouge et Bleu, recevront – au Parc des Princes – le Montpellier Hérault le vendredi 22 janvier. Une rencontre qui sera diffusée à 21 heures sur la chaîné Téléfoot. Cette 21ème journée de Ligue 1 se clôturera par le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais (dimanche 24 janvier à 21 heures). Ce match face au MHSC est programmé six jours après un déplacement du PSG sur la pelouse du SCO Angers (16 janvier). Une semaine de préparation qui sera bénéfique pour les Parisiens.

Programmation de la 21ème journée de Ligue 1