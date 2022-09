Le PSG s’est imposé contre la Juventus Turin ce soir (2-1) pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Titulaire au milieu de terrain au côté de Vitinha, Marco Verratti a encore livré une prestation solide (noté 7,5 par la rédaction de CS). À l’issue de la rencontre, l’Italien explique être heureux d’avoir remporté cette première rencontre.

« Nous sommes très contents d’avoir bien commencé cette compétition. C’est toujours très différent de jouer la Champions League, assure Verratti dans des propos relayés par BeIN Sports. Contre la Juve, on s’attendait à beaucoup souffrir pour rapporter des points. On a eu plus de difficultés en deuxième mi-temps mais on est content de rapporter cette victoire qui était très importante pour nous. Le foot c’est ça, voir jouer des bons joueurs. C’est toujours un plaisir de jouer contre cet adversaire. » Verratti qui a aussi salué le travail de son entraîneur, Christophe Galtier. « Je vais dire quelque chose… Entraîner cette équipe est difficile. Galtier a fait du très bon travail jusqu’à présent, c’est un manager intelligent.«

Marco Verratti post game on Calale 5: “I’m going to say something.. coaching this team is difficult. Galtier has done a very good job so far, he’s an intelligent manager.” pic.twitter.com/gTqLIrol8u

