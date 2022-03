Après l’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, les supporters du club de la capitale ont décidé de faire comprendre leur mécontentement et leur ras-le-bol après un énième fiasco européen. Pour le match d’après contre Bordeaux, les joueurs ont été sifflés et plus particulièrement Neymar et Lionel Messi. Des sifflets contre la Pulga qui ont halluciné Lilian Thuram.

« Je crois, c’est selon moi mais je n’en suis pas sûr, que Barcelone est la maison de Messi. Comprenez-moi. Il a joué avec les jeunes, il a joué pendant beaucoup de temps pour le Barça. Pour moi il voulait rester ici à Barcelone. C’est très difficile de vouloir rester mais d’être obligé de partir. C’est très difficile. Je crois que quand tu changes d’équipe, c’est également difficile, assène l’ancien international français pour la Cadena Cope. Quand tu joues au Barça et que tu es Lionel Messi, tout le monde est avec toi. À Paris c’est différent. Quand on voit que le PSG perd contre Madrid et que le match d’après les gens sifflent Messi, ce n’est pas croyable. Je crois que cela ne devrait pas arriver. Les gens ne doivent pas manquer de respect à Lionel Messi parce que… pfff… Messi… Non, on ne peut pas faire cela. Quand on aime le football, on ne peut pas accepter que les gens sifflent Messi parce que ce n’est pas normal.«