Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Bordeaux (3-0) dans un Parc des Princes hostile à son équipe en raison de la piteuse élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Plusieurs actions ont été réalisées, notamment les sifflets pendant tout le match envers Neymar et Lionel Messi. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Marcelo Gallardo a regretté les sifflets avant de pointer du doigt les Argentins.

« En foot, un rien attire l’attention. Mais nous aussi nous avons maltraité Messi. Alors, ne jouons pas aux patriotes. J’écoute beaucoup de personnes parler. Mais nous aussi, nous avons été durs avec lui. Avant qu’il renonce à la sélection et grâce à Dieu, il se rétracte et décide de revenir. Soyons cohérents et ayons nous aussi de la mémoire. Ceci dit, j’entends qu’ailleurs, le football puisse être vécu de différentes manières. Et que parfois, la manière de contester se fasse par ce biais (les sifflets, ndlr). Mais moi, je ne comprendrai jamais, jamais. Après dans le football, ces choses ne me surprennent pas. »