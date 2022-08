Lille / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 en direct sur Prime Video, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC pour ce qui représente l’affiche de la 3e journée de Ligue 1. Après deux victoires en autant de matches, et dix buts inscrits, les hommes de Christophe Galtier auront très certainement à cœur de poursuivre sur leur superbe lancée face à des nordistes au bilan assez positif : une victoire et un nul.

Et à une heure du coup d’envoi de cette partie, Christophe Galtier vient tout juste de nous partager son XI titulaire. Comme pressenti, le technicien ne change nullement ses habitudes, l’équipe attendue étant alignée ce soir. La même que les deux matches précédents avec une formation en 3-4-3 donc. Gianluigi Donnarumma gardera le but. Devant lui, la ligne de trois centraux sera constituée par Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront chargés d’animer les couloirs. Dans l’entrejeu, le duo Vitinha / Marco Verratti est reconduit. Enfin, sans surprise là non plus, Lionel Messi jouera en soutien de Kylian Mbappé et Neymar Jr.

La feuille de match de Lille / PSG

3e journée de Ligue 1. Stade : Pierre Mauroy. Diffuseur : Prime Video. Arbitre : Clément Turpin. Assistants : Nicolas Danos et Cyril Gringore. Quatrième arbitre : Guillaume Paradis. Vidéo : Bruno Coue et Hicham Zakrani..