Lille / PSG : Annoncez votre pronostic

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG a parfaitement entamé son exercice 2022-2023. Largement victorieux face au FC Nantes lors du Trophée des Champions (4-0), les hommes de Christophe Galtier ont poursuivi avec deux succès fleuves, respectivement face à Clermont (0-5) et Montpellier (5-2. Ce dimanche soir, en clôture de la 3e journée, les Rouge et Bleu feront cette fois face au LOSC.

Du grand classique pour Christophe Galtier ?

Une partie qui s’annonce alléchante, les nordistes ayant démontré des choses intéressantes au cours de leurs deux premiers matches : 4-1 face à Auxerre et 1-1 à Nantes.. Côté PSG, on devrait, sauf surprise, avoir le droit à du grand classique, aucun joueur ne manquant à l’appel. Ainsi, la défense devant Gianluigi Donnarumma sera composée par Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Nuno Mendes et Achraf Hakimi occuperont les postes de piston. Vitinha et Marco Verratti formeront, eux, le double pivot. Enfin, la triplette Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr sera reconduite.

Et à un peu plus de deux heures de ce coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaires ci-dessous. La semaine passée, deux CSiens ont su trouver le score exact face à Montpellier : Polska et TONTON9413. Bravo à eux !