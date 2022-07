L’Inter attend la relance du PSG pour Skriniar

Maintenant que le PSG a bouclé son premier transfert sur ce mercato estival avec l’acquisition de Vitinha, Luis Campos s’affaire à conclure d’autres dossiers. Plusieurs se trouvent ainsi sur la table du décideur lusitanien. Que ce soit celui de Gianluca Scamacca, Renato Sanches ou Milan Skriniar, tous sont dans le viseur rouge et bleu.

L’Inter n’en démord pas

Et en ce qui concerne ce dernier cité, les tractations semblent prendre plus de temps que prévu. La faute aux demandes assez élevées de l’Inter avec un joueur qui sera pourtant en fin de contrat dans un an tout juste. Toutefois, les Interistes restent fermement campés sur leurs positions : ce sera 70 millions d’euros pour Milan Skriniar. Pour l’heure, le PSG en offre 50. Mais la Gazzetta dello Sport croit savoir ce jour que le club milanais attend avec impatience une relance de la part des Rouge et Bleu. Celle-ci devrait advenir dans le courant de la semaine. L’Inter serait ainsi confiant dans le fait de récupérer la somme escomptée. Une fois cela fait, L’écurie transalpine compterait réinvestir cette manne financière dans la foulée avec deux défenseurs centraux, à savoir Gleison Bremer et Nicola Milinkovic. Le premier est estimé à 50 millions d’euros par le Torino, le second à 15 millions d’euros par la Fiorentina.