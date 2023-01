Pisté par le PSG l’été dernier, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter. Un dossier épineux qui connaîtrait aujourd’hui un sacré rebondissement.

Dès son intronisation en juin dernier, Luis Campos a jeté son dévolu sur Milan Skriniar afin de renforcer l’arrière-garde rouge et bleu. Un feuilleton qui s’est finalement prolongé tout au long du mercato estival et qui n’a nullement abouti. Reste que le PSG serait toujours à l’affût dans ce dossier. Et pour cause, le défenseur slovaque de 27 ans se trouve en fin de contrat dans six mois avec l’Inter. Problème pour les Nerazzurri, celui-ci ne semble pas pressé d’apposer sa signature sur un nouveau bail.

Milan Skriniar fait languir ses dirigeants

L’Inter lui a pourtant proposé un contrat très intéressant sur le papier. S’il l’accepte, Milan Skriniar pourrait ainsi devenir l’un des joueurs les mieux rémunérés du club interiste avec des émoluments estimés à 6 millions d’euros annuels. Toutefois, le principal intéressé n’a toujours pas donné sa réponse au 13 janvier 2023. Une situation qui commencerait à grandement agacer le board lombard, comme nous le relaye ce jour la Gazzetta dello Sport et Sky Sport. Ainsi, l’Inter serait plutôt pessimiste quant à une conclusion positive dans ce dossier. Selon GDS, un ultimatum pourrait même être proféré par ses dirigeants. La date butoir évoquée est le 20 janvier prochain. Mais pour l’heure, la tendance serait plus vers une fin de bail le 30 juin prochain. Dans cette optique, Milan Skriniar se trouverait donc libre comme l’air sur le marché. Une aubaine pour le PSG qui suivrait toujours avec grande attention la situation de l’ancien joueur de la Sampdoria.

Il serait cependant étonnant de voir cette situation évoluer dans les jours à venir. Même si Milan Skriniar décidait de ne pas prolonger, l’Inter ne semble pas en mesure de se séparer d’un joueur aussi important et ce, à moindre frais, étant donné sa situation contractuelle. Le PSG, pour sa part, a d’ores et déjà annoncé sa position cet hiver : aucun joueur ne viendra renforcer l’effectif à la disposition de Christophe Galtier si aucun départ n’est acté en parallèle.