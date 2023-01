PSG – Nordi Mukiele, l’homme qui monte en puissance

Débarqué au PSG l’été dernier en provenance du RB Leipzig pour une somme globale d’environ 12 millions d’euros, Nordi Mukiele se trouve dans une vraie phase ascendante. Petit focus sur un joueur qui pourrait avoir un coup à jouer dans les mois à venir.

Lors du dernier marché des transferts estival, le PSG a fait le choix d’investir sur des éléments pouvant, majoritairement, compléter son banc de touche. Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele sont ainsi venus garnir l’effectif à la disposition de Christophe Galtier. Et après cinq mois de compétition, plusieurs d’entre eux n’ont pas vraiment confirmé, un euphémisme. Ce qui pose forcément question sur les démarches Rouge & Bleu sur le mercato.

Nordi Mukiele, un remplaçant de luxe

Toutefois, deux de ces néo-Parisiens commencent, doucement mais sûrement, à faire leur trou. On pense forcément à Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Concernant le dernier cité, sa montée en puissance est plus que notable. Et contrairement aux autres recrues, il y a peut-être une explication rationnelle à cet état de fait. En effet, l’ancien montpelliérain est l’un des rares à réellement avoir eu un temps de jeu plutôt conséquent depuis son arrivée en terre parisienne (21 apparitions pour 1147 minutes disputées).

Plusieurs facteurs expliquent cela, le plus prépondérant étant sa polyvalence. C’est d’ailleurs pour cela que Luis Campos a décidé de jeter son dévolu sur le transfuge du RBL. Tantôt au sein d’une défense à trois, tantôt latéral droit, tantôt axial dans une charnière à deux têtes, Nordi Mukiele comble les brèches. Et force est de constater qu’il le fait avec une certaine réussite.

Les débuts de l’international tricolore n’ont pourtant pas été des plus fameux. Timoré, hésitant à créer le surnombre et, surtout, maladroit dans certaines de ses anticipations, Nordi Mukiele a, logiquement, eu besoin d’un temps d’adaptation. Mais celui-ci semble être arrivé à son terme. Ce constat, il se dessinait d’ores et déjà juste avant que la Coupe du Monde au Qatar ne prenne ses droits. Mieux, depuis que les différentes compétitions continentales ont repris, la nuance n’en est plus une et le joueur de 25 ans aligne les prestations de qualités. Titulaire sur le côté droit de la défense Rouge & Bleu en l’absence d’Achraf Hakimi, il a ainsi largement su tenir son rang.

Achraf Hakimi / Nordi Mukiele, une vraie concurrence à mettre en place ?

En plus de se montrer solide défensivement, Nordi Mukiele est, avant toute chose, décisif. Sur ses deux dernières sorties au sein de l’élite hexagonale par exemple, il est directement impliqué sur les trois réalisations des siens. Preuve de son allant offensif retrouvé. Face au RC Lens, malgré le revers concédé, c’est lui qui s’arrache pour amener le danger dans la surface adverse. Brice Samba, le dernier rempart Sang & Or, ayant touché la sphère avant qu’Hugo Ekitike ne conclut, la passe décisive n’a donc pas été comptabilisée. En revanche, ce mercredi soir face au SCO d’Angers, il a distillé deux offrandes millimétrées à ses partenaires que sont Hugo Ekitike, encore lui, et Lionel Messi.

Autant d’éléments qui plaident largement en la faveur de Nordi Mukiele. Ce dernier a d’ailleurs exprimé sa satisfaction devant la presse ce mercredi soir : « Un match à deux passes décisives ? Ça ne m’était pas arrivé depuis mon dernier match à Leipzig. Je suis très content d’avoir aidé l’équipe. Ce sont mes deux premières en match officiel avec Paris, je suis très content parce que l’on gagne le match. Le plus important pour moi, c’est aussi le clean-sheet. Contre Lens, on en avait pris trois, contre Châteauroux, un. Pour une défense, ce n’est jamais bon. Mais voilà, on repart avec trois points, on ne prend pas de but et c’est le plus important ce soir. «

De là à le voir titiller les chevilles d’Achraf Hakimi ? S’il poursuit dans cette voie dans les semaines à venir, la question pourrait bel et bien se poser. Car oui, pour sa part, malgré quelques éclats, l’international marocain a une fâcheuse tendance à se reposer sur ses acquis. La concurrence qui devrait alors s’instaurer pourrait permettre une forme de synergie. Une synergie qui profiterait, sans conteste, aux deux joueurs et donc, forcément, au PSG.

Il serait étonnant de voir la hiérarchie à ce poste être renversée. Non, il y a lieu de croire que le numéro 26 francilien conservera ce rôle de remplaçant de luxe. Ce qui devrait lui permettre, en outre, de grappiller du temps de jeu également en tant que défenseur central. Qu’on se le dise : Nordi Mukiele a faim de terrain. Et cela tombe plutôt bien puisque le PSG aura bien évidemment grand besoin de toutes ses forces vives à quelques encablures de sa double confrontation en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich… .