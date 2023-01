Pour son retour en Ligue 1, le PSG a renoué avec le succès contre Angers – sur la pelouse du Parc des Princes – dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Un succès (2-0) qui lui permet d’être champion d’automne et de prendre six points d’avance sur Lens, qui a concédé le nul contre Strasbourg (2-2). À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier s’est dit satisfait de la performance de son équipe malgré le match moyen.

« Satisfait dans le sens où on renoue avec la victoire et du comportement de l’équipe. On est post Coupe du monde, c’est difficile pour les joueurs de retrouver les repères. On a vu qu’il manquait quelques connexions. Ce soir, ça a été par fréquences. Mais c’est un bon comportement général de l’équipe. Il était important de l’emporter et c’est une bonne opération« , assure le coach du PSG au micro de Canal Plus Sport 360. Un manque d’intensité ? Oui, mais pas tout le monde n’est pas au même niveau physique. On a manqué de rythme et il y a des erreurs techniques dont on n’a pas l’habitude. Mais on fait le boulot.«

La défense à trois, l’histoire d’un match

L’entraîneur du PSG qui est aussi revenu sur son choix de jouer à trois défenseurs centraux ce soir. « Oui, c’est l’histoire du match. On a échangé hier avec les cadres, et par l’état de forme des uns et des autres j’ai opté pour ce système. Surtout par rapport aux caractéristiques d’Angers.«

« Merci aux supporters, et bravo à eux »

En conférence de presse Christophe Galtier est revenu sur le match de Lionel Messi, et son ressenti sur les encouragements des supporters à son encontre. « Déjà merci aux supporters, et bravo à eux pour l’avoir accueilli ainsi. Croyez-moi, ça lui fait chaud au cœur. Leo avait bien récupéré, il avait pas mal de séances avec nous depuis un moment, il est apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. L’équipe sans ou avec Leo donne un autre visage. Leo aime marquer et ce profil de joueur a besoin de marquer. Il se sentait bien physiquement, il était important pour lui de rejouer rapidement et important pour l’équipe de retrouver Leo. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match c’est encore mieux.«

« Nordi est plus qu’une doublure »

Le coach du PSG a aussi expliqué que Nordi Mukiele, encore performant ce soir, était plus qu’une doublure d’Achraf Hakimi. « Nordi est plus qu’une doublure, il est très polyvalent. Le fait qu’Achraf soit parti à la Coupe du monde, et qu’il soit allé loin dans la compétition, il a gagné le droit se reposer et Nordi a élevé son niveau de jeu. C’est un gros avantage pour moi d’avoir des joueurs comme Achraf ou Nordi dans mon équipe.«

Devant les journalistes, il est aussi revenu sur son choix d’une défense à trois ce soir. « Les deux dernières séances, celle de lundi et mardi, nous avons travaillé un plan de jeu et je me suis aperçu rapidement hier que ça n’allait pas le faire. Nous avons beaucoup travaillé avec le staff pour travailler la meilleure option et ce matin j’ai parlé à mes cadres pour leur dire que nous n’allions pas jouer de la manière dont nous avions travaillé hier. C’était un bon choix, car nous ne sommes pas dans un état de forme optimal. Mes joueurs ont été sérieux et je les félicite. Sans ce sérieux, on aurait pu être en difficulté. Pensez-vous reconduire ce système désormais ? C’était pour ce match, par rapport à ce que nous avions préparé. Je sentais que ça n’allait pas le faire comme je l’ai dit. J’ai besoin de sentir mes cadres quand je prends des options, je sentais que ça n’allait pas passer. Je les ai remis dans un système où l’équipe a été très performante sur les premières semaines. C’était l’histoire d’un match. On doit aussi avoir cette capacité de pouvoir changer en cours match en fonction du déroulement de la partie.«