L’interview de Mbappé vue d’Espagne

On est reparti pour une nouvelle affaire Mbappé et les journaux espagnols s’en donnent à coeur joie. Les médias madrilènes consacrent leur Une du jour sur les déclarations de l’attaquant parisiens sur RMC Sport et L’Équipe.

Marca reprend les propos du joueur lorsqu’il a déclaré qu’il avait demandé « à partir en juillet » et explique que le joueur a « rompu le silence » en partageant sa frustration sachant que le club de la capitale étant conscient « qu’il ne prolongerait pas ».

#LaPortada "En julio dije al PSG que me quería ir" 🗞️ pic.twitter.com/fS4oDYhtbB — MARCA (@marca) October 4, 2021

Du côté d’AS, on met en avant le fait que Mbappé « ne voulait que le Real Madrid ». Selon son journaliste Tomas Roncero, celui-ci parierait que « tout sur le fait Mbappé vienne au Real Madrid » et rajoute, « quand ce joueur parle, ça montre qu’il a les idées claires. Le PSG n’a pas envisagé un scénario: le jour où il partira gratuitement. Ce sera sa plus grande humiliation. C’est un acte d’arrogance institutionnelle. » Rien que ça…

📰 "Solo habría ido al Madrid"

📆 Nuestra portada de hoy, 5 de octubre pic.twitter.com/HgkHOOvIpz October 4, 2021

Dans les autres médias espagnols les échos diffèrent sur l’avenir du numéro 7 du PSG. D’un côté on retrouve la Cadena Ser via son émission El Larguero qui annonce que l’international français « est très clair là-dessus, aujourd’hui, il est plus proche du Real Madrid qu’hier. » De l’autre, le journaliste Josep Pedrerol qui s’est montré plus mesuré sur le plateau d’El Chiringuito en déclarant que Mbappé « veut jouer au Real Madrid, mais une partie de son entourage proche a des doutes et préférerait qu’il prolonge de deux ou trois ans au PSG. Ce ne sera pas si simple pour les Merengue. »

Pour ceux qui étaient lassés de ce dossier, il n’est pas prêt de se terminer…