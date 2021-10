Le PSG possède deux portiers de classe internationale dans son effectif entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. D’un côté le Costaricain a remporté trois Ligue des Champions avec le Real Madrid et a été exceptionnel la saison dernière. De l’autre Donnarumma, considéré comme un phénomène à son poste et récemment élu meilleur joueur de l’Euro après le sacre de l’Italie. Interrogé par L’Équipe, Jérôme Alonzo a évoqué cette concurrence et donne sa préférence à l’ancien madrilène.

« Navas ne prend pas beaucoup de place dans le but de par sa morphologie, contrairement à Donnarumma (1,96 m contre 1,85 m pour le Costaricain). Mais il prend de la place par son charisme sur le terrain et en dehors. C’est un des plus gros palmarès de gardiens au monde. Il jouerait pour une nation européenne, il aurait aussi des titres avec sa sélection. Il possède une aura sur son groupe et la fait rejaillir. Il gagne très souvent les face-à-face avec les attaquants. Il n’est pas très spectaculaire mais il est très bon dans ce que j’appelle la zone de combat. Il est toujours bien près de celui qui va frapper. Donnarumma ? Contrairement à la culture italienne, il sort plus dans les airs ! »