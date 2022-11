Lionel Messi absent pour le match entre le PSG et Auxerre ?

Depuis le début de la saison, Lionel Messi a retrouvé son niveau et a marqué 12 buts et délivré 13 passes décisives en 17 matches. Joueur ayant joué le plus de minutes (1492 minutes) derrière Marquinhos (1543 minutes), il est avec ses compères de la MNM le grand artisan du très bon début de saison du PSG. Il reste encore trois matches aux Rouge & Bleu avant la Coupe du Monde. Mais l’Argentin pourrait faire l’impasse sur une.

Messi pourrait demander à Galtier de ne pas jouer contre Auxerre

Selon les informations du journaliste argentin Gaston Edul via Albiceleste Talk , Lionel Messi pourrait demander à Christophe Galtier de ne pas le faire jouer le match entre le PSG et Auxerre le 13 novembre (13 heures), dernier match du club de la capitale avant la Coupe du Monde. Pour le même média, Fabrizio Romano a évoqué l’avenir de la Pulga. Comme expliqué depuis plusieurs semaines, il décidera après le Mondial. L’international argentin n’a avancé avec aucun des clubs intéressés (PSG, Barcelone et Inter Miami). Le club de la capitale va pousser très fort pour le convaincre de prolonger. Romano explique que Lionel Messi est très heureux au PSG, qu’il aime le projet et a de très bonnes relations avec Christophe Galtier.