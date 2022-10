En plein forme depuis le début de la saison avec le PSG, l’avenir de Lionel Messi sera au centre des attentions au début de l’année 2023. Une décision qui devrait se jouer entre le PSG, le FC Barcelone ou une nouvelle aventure à l’étranger.

Quel sera l’avenir de Lionel Messi à l’issue de son contrat avec le PSG en juin 2023 ? De retour à un excellent niveau avec les Rouge & Bleu (12 buts et 13 passes décisives en 17 matches), La Pulga devra faire un choix sur son avenir dans les mois à venir. Si les dirigeants parisiens sont favorables à une prolongation de leur star, son ancienne formation, le FC Barcelone, reste à l’affût pour un retour de l’international argentin. Mais un autre club est annoncé depuis plusieurs années : l’Inter Miami. Et à ce jour, la franchise de la Major League Soccer (MLS) serait l’une des destinations privilégiées par le septuple Ballon d’Or.

L’Inter Miami confiant dans le dossier Messi

Selon les informations de The Athletic, l’Inter Miami de David Beckham est l’option la plus avancée pour le futur de l’Argentin de 35 ans « à tel point que la franchise de Major League Soccer s’attend maintenant à ce que Messi arrive et espère qu’il signera dans les prochains mois. » Les discussions entre les deux parties durent depuis plusieurs années. « Jorge et Jose Mas – les frères qui sont copropriétaires de l’Inter Miami aux côtés de David Beckham – mènent les négociations et de nombreuses réunions ont eu lieu avec le père de la star, Jorge Messi », rapporte le journaliste David Ornstein. Mais aucune nouvelle discussion n’est prévue avant la Coupe du monde 2022.

Depuis plusieurs saisons, l’Inter Miami est associé à Lionel Messi. Surtout qu’une arrivée en Floride serait une source d’attraction pour la famille et le joueur, qui possèdent déjà une propriété à Miami. De plus, la proximité avec l’Amérique du Sud peut jouer en faveur du club de David Beckham. Mais face à la complexité et l’imprévisibilité de ce dossier, notamment avec la forte concurrence du PSG et du FC Barcelone, l’Inter Miami « doit simultanément se préparer à d’autres solutions », conclut The Athletic.