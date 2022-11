Le PSG a terminé en beauté sa première partie de saison avec une large victoire face à l’AJ Auxerre (5-0) au Parc des Princes ce week-end. Toujours invaincu, Christophe Galtier a pu compter sur ses joueurs cadres dans les différentes compétitions.

Pour ses premiers mois sur le banc du PSG, Christophe Galtier réalise un quasi sans-faute : 22 matches pour 18 victoires et 4 nuls. Des résultats qui permettent aux Rouge & Bleu de trôner en tête de la Ligue 1 avec 5 points d’avance sur leur dauphin (le RC Lens) et d’être qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. À cela s’ajoute une belle victoire face au FC Nantes (4-0) au Trophée des Champions. Et pour cette première partie de saison, le coach parisien a pu compter sur ses joueurs cadres comme Marquinhos, Sergio Ramos, Marco Verratti ainsi que son trio offensif Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Concernant les recrues estivales, elles ont pu bénéficier d’un temps de jeu un peu plus conséquent ces dernières semaines. Voici ci-dessous le temps de jeu des Parisiens lors des premiers mois de compétition.

Le temps de jeu des joueurs du PSG*

Gardiens

Gianluigi Donnarumma – 22 matches disputés : 1.980 minutes (1.350 minutes en Ligue 1 / 540 minutes en Ligue des champions / 90 minutes au Trophée des Champions) – 10 clean-sheets et 16 buts encaissés (9 en L1 / 7 en C1)

– 22 matches disputés : 1.980 minutes (1.350 minutes en Ligue 1 / 540 minutes en Ligue des champions / 90 minutes au Trophée des Champions) – 10 clean-sheets et 16 buts encaissés (9 en L1 / 7 en C1) Keylor Navas – 0 match

– 0 match Sergio Rico – 0 match

– 0 match Alexandre Letellier – 0 match

– 0 match Lucas Lavallée (Groupe Elite) – 0 match

Défenseurs

Marquinhos – 21 matches disputés : 1.723 minutes (1.104 min en L1 / 529 min en C1 / 90 min au TDC) – 1 but

– 21 matches disputés : 1.723 minutes (1.104 min en L1 / 529 min en C1 / 90 min au TDC) – 1 but Sergio Ramos – 20 matches disputés : 1.642 minutes (1.012 min en L1 / 540 min en C1 / 90 min au TDC) – 1 but et 1 passe décisive

– 20 matches disputés : 1.642 minutes (1.012 min en L1 / 540 min en C1 / 90 min au TDC) – 1 but et 1 passe décisive Achraf Hakimi – 21 matches disputés : 1.599 minutes (1.076 min en L1 / 445 en C1 / 78 min au TDC) – 3 buts et 3 passes décisives

– 21 matches disputés : 1.599 minutes (1.076 min en L1 / 445 en C1 / 78 min au TDC) – 3 buts et 3 passes décisives Nuno Mendes – 17 matches disputés : 1.090 minutes (743 min en L1 / 269 min en C1 / 68 min au TDC) – 2 buts et 3 passes décisives

– 17 matches disputés : 1.090 minutes (743 min en L1 / 269 min en C1 / 68 min au TDC) – 2 buts et 3 passes décisives Juan Bernat – 16 matches disputés : 885 minutes (597 min en L1 / 266 min en C1 / 22 min au TDC) – 1 but

– 16 matches disputés : 885 minutes (597 min en L1 / 266 min en C1 / 22 min au TDC) – 1 but Presnel Kimpembe – 11 matches disputés : 804 minutes (613 min en L1 / 101 min en C1 / 90 min au TDC)

– 11 matches disputés : 804 minutes (613 min en L1 / 101 min en C1 / 90 min au TDC) Nordi Mukiele – 17 matches disputés : 787 minutes (675 min en L1 / 100 min en C1 / 12 min au TDC) – 1 passe décisive

– 17 matches disputés : 787 minutes (675 min en L1 / 100 min en C1 / 12 min au TDC) – 1 passe décisive El Chadaille Bitshiabu (Groupe Elite) – 1 match disputé : 7 minutes (7 min en L1)

Milieux

Marco Verratti – 20 matches disputés : 1.582 minutes (1.059 min en L1 / 445 min en C1 / 78 min au TDC) – 1 passe décisive

– 20 matches disputés : 1.582 minutes (1.059 min en L1 / 445 min en C1 / 78 min au TDC) – 1 passe décisive Vitinha – 20 matches disputés : 1.403 minutes (842 min en L1 / 493 min en C1 / 68 min au TDC)

– 20 matches disputés : 1.403 minutes (842 min en L1 / 493 min en C1 / 68 min au TDC) Danilo Pereira – 17 matches disputés : 994 minutes (688 min en L1 / 284 min en C1 / 22 min au TDC) – 1 but

– 17 matches disputés : 994 minutes (688 min en L1 / 284 min en C1 / 22 min au TDC) – 1 but Fabian Ruiz – 13 matches disputés : 579 minutes (451 min en L1 / 128 min en C1)

– 13 matches disputés : 579 minutes (451 min en L1 / 128 min en C1) Renato Sanches – 13 matches disputés : 456 minutes (316 min en L1 / 140 min en C1) – 2 buts

– 13 matches disputés : 456 minutes (316 min en L1 / 140 min en C1) – 2 buts Carlos Soler – 12 matches disputés : 384 minutes (286 min en L1 / 98 min en C1) – 3 buts et 1 passe décisive

– 12 matches disputés : 384 minutes (286 min en L1 / 98 min en C1) – 3 buts et 1 passe décisive Warren Zaïre-Emery (Groupe Elite) – 5 matches disputés : 34 minutes (23 min en L1 / 11 en C1)

(Groupe Elite) – 5 matches disputés : 34 minutes (23 min en L1 / 11 en C1) Ayman Kari (Groupe Elite) : 0 match

Attaquants

Kylian Mbappé – 20 matches disputés : 1.674 minutes (1.146 min en L1 / 528 min en C1) – 19 buts et 5 passes décisives

– 20 matches disputés : 1.674 minutes (1.146 min en L1 / 528 min en C1) – 19 buts et 5 passes décisives Lionel Messi – 19 matches disputés : 1.657 minutes (1.132 min en L1 / 435 en C1 / 90 min au TDC) – 12 buts et 14 passes décisives

– 19 matches disputés : 1.657 minutes (1.132 min en L1 / 435 en C1 / 90 min au TDC) – 12 buts et 14 passes décisives Neymar Jr – 20 matches disputés : 1.623 minutes (1.084 min en L1 / 449 min en C1 / 90 min au TDC) – 15 buts et 11 passes décisives

– 20 matches disputés : 1.623 minutes (1.084 min en L1 / 449 min en C1 / 90 min au TDC) – 15 buts et 11 passes décisives Pablo Sarabia – 16 matches disputés : 487 minutes (313 en L1 / 90 min en C1 / 84 min au TDC)

– 16 matches disputés : 487 minutes (313 en L1 / 90 min en C1 / 84 min au TDC) Hugo Ekitike – 12 matches disputés : 272 minutes (223 min en L1 / 49 min en C1) – 1 but et 2 passes décisives

– 12 matches disputés : 272 minutes (223 min en L1 / 49 min en C1) – 1 but et 2 passes décisives Ismaël Gharbi (Groupe Elite) : 0 match

*Source : psg.fr