Messi partage ses favoris pour la Coupe du Monde

L’Argentine a un double objectif lors de cette coupe du monde : Remporter un 3e sacre (après 1978 et 1986) mais aussi faire gagner Messi son premier mondial pour que celui-ci entre définitivement dans la légende du football.

Après une première saison délicate au PSG, la « Pulga » réalise un exercice 2022/2023 de très haut niveau avec 12 buts inscrits et 14 passes décisives délivrés en seulement 19 matches. Leo Messi a marqué les esprits ces derniers mois avec entres autre son ciseau retourné contre Clermont, le festival collectif en terre ajaccienne ou encore son enroulé exceptionnel face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Le joueur de 35 ans a été interrogé par le média Movistar à quelques jours du début de la Coupe du Monde et évoque la menace que représente l’équipe de France de Kylian Mbappé ou encore le Brésil de Neymar dans le sacre final.

« Je pense que la France, même si elle a eu des joueurs blessés, a un potentiel terrible. Ils ont beaucoup de joueurs et un entraîneur qui est dans le même groupe depuis longtemps. Ils ont déjà gagné une Coupe du monde. Le Brésil a un bloc de joueurs de qualité et beaucoup de joueurs pour créer le déséquilibre. Ils ont un neuf, ils ont Ney… C’est difficile de gagner. »

Messi profite de « manière différente »

L’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui est en fin de contrat en juin 2023, reste aussi un sujet chaud. Alors qu’il ne prendra aucune décision avant le milieu de l’année prochaine, le numéro 30 Rouge & Bleu aurait la possibilité de prolonger dans la capitale française, revenir au FC Barcelone ou alors de quitter le continent européen pour découvrir la MLS avec l’Inter Miami. Dans tous les cas, le joueur confie qu’avec l’âge qui avance, celui-ci profite différemment de sa présence sur les terrains.

« J’ai appris à apprécier les choses d’une manière différente. En raison de mon âge et du fait qu’il y a de moins en moins de choses à faire avant que tout ne se termine. Aujourd’hui, j’apprécie tout beaucoup plus, au jour le jour au club et en équipe nationale. Il y a un très beau groupe depuis la Copa América au Brésil. Le fait de gagner rend tout beaucoup plus facile après, plus naturel. Aujourd’hui, je pense que les gens ne mesurent pas seulement en gagnant ou en perdant. Et c’est important. Ça m’a un peu changé d’avis. »