Magnifique buteur lors de Benfica / PSG le 5 octobre dernier (1-1), Lionel Messi était sorti en fin de rencontre en raison de douleurs au mollet. Depuis, l’Argentin (35 ans) n’a pas participé aux entraînements avec ses coéquipiers et a raté les matches contre Reims et Benfica. Ce vendredi matin, une bonne nouvelle est arrivée au sujet de la Pulga.

Ces derniers jours, les informations autour de la participation de Lionel Messi au Classique entre le PSG et Marseille variaient. De l’optimisme, on passait au pessimisme. Le principal intéressé, avec l’approche de la Coupe du Monde, ne veut prendre aucun risque. Il pourrait donc faire l’impasse sur le choc de la 11e journée de Ligue 1. Mais ce vendredi, l’attaquant était bien présent à l’entraînement collectif à deux jours du PSG/OM comme l’a dévoilé le club de la capitale sur son compte twitter. Présent en conférence de presse cet après-midi (13 heures), Christophe Galtier devrait apporter plus de précision sur l’état de santé de son numéro 30.