Après trois matches nuls consécutifs, le PSG tentera de renouer avec la victoire lors du Classique de ce dimanche soir face à l’OM en marge de la 11e journée de Ligue 1. Un choc qui pourrait voir certains parisiens être obligés de déclarer forfait…

Bien positionné en Ligue 1 et dans son groupe de Ligue des Champions, le PSG ne vit pas sa meilleure période sur les terrains toutefois. Flamboyants lors de leurs premières sorties, les Rouge et Bleu patinent quelque peu, notamment en termes de jeu proposé. En plus de cela, plusieurs joueurs connaissent, dans le même temps, quelques petits déboires physiques. C’est notamment le cas de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et plus récemment de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Mbappé in, Messi out ?

En ce qui concerne le premier cité, les nouvelles sont plutôt rassurantes, nous informe ce jour L’Équipe. Touché à la cheville lors de la réception du SL Benfica, l’ancien monégasque était ensuite gêné lors de la séance d’entraînement du lendemain. Cependant, le quotidien sportif nous indique, qu’en interne, le cas du numéro 7 ne susciterait aucune réelle inquiétude. Sa présence face à l’Olympique de Marseille ce dimanche n’est donc nullement remise en cause. En revanche, pour ce qui est de Lionel Messi, les choses seraient un chouïa différentes. Ainsi, toujours d’après les informations estampillées L’Équipe, la Pulga est toujours en délicatesse avec son mollet. Si sa participation au Classique n’est pas encore à exclure, le joueur confie à son entourage qu’il ne prendra pas de risque inconsidéré. Tout dépendra, in fine, de ses propres sensations dans les jours à venir.

Le média évoque également le cas de Renato Sanches. Celui-ci, toujours sur le flanc, ne devrait pas pouvoir intégrer le groupe concocté par Christophe Galtier. Des jours supplémentaires lui seront apparemment nécessaires afin de postuler à une place dans le groupe rouge et bleu. Enfin, comme partagé par le principal intéressé sur ses réseaux sociaux, Presnel Kimpembe voit bientôt le bout du tunnel. Le titi a en effet exposé son travail de reprise. On le voit notamment effectuer des exercices avec ballon. Ce qui parait de très bon augure quant à un retour à la compétition prochainement.