Rendez-vous imminent entre l’Inter et Milan Skriniar ?

Présent dans le groupe de la mort de la phase de poules de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Viktoria Plzeň, l’Inter Milan n’a besoin que d’une victoire contre le club tchèque pour valider sa qualification en huitièmes de finale. Une présence à ce stade de la compétition qui pourrait l’aider dans le dossier Milan Skriniar.

Cet été, le PSG a négocié pendant trois mois avec l’Inter Milan pour s’attacher les services de l’international slovaque. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, le club milanais s’est montré intransigeant, demandant pas moins de 80 millions d’euros. Mais les dirigeants parisiens ne voulaient pas offrir plus de 70 millions d’euros. Skriniar est donc resté à Milan mais le dossier devrait se rouvrir lors du mercato hivernal. Le PSG n’a pas abandonné la piste et serait prêt à offrir 30 millions d’euros à l’Inter pour racheter les six derniers mois de contrat de Milan Skriniar. Mais le vice-champion d’Italie souhaite à tout prix prolonger son numéro 37. La qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions pourrait l’aider.

10 millions d’euros ajoutés au budget prévisionnel de l’Inter avec la C1

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, en se qualifiant en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Inter devrait pouvoir ajouter un peu plus de 10 millions d’euros à son budget prévisionnel. Cela permettrait au club milanais de revoir à la hausse son offre de prolongation de contrat. Selon le quotidien sportif transalpin, une réunion est imminente entre les deux parties. Un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec un salaire de 6,5 millions d’euros devrait être proposé à Skriniar.