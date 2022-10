En ce mois de septembre 2022, le PSG voit apparaître un de ses trois éléments offensifs dans la course au titre UNFP du meilleur joueur. Après sa nomination pour le mois d’août, Leo Messi est une nouvelle fois prétendant à ce titre. L’international argentin pourrait succéder à Neymar.

L’UNFP a dévoilé la liste de trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre 2022 en Ligue 1 Uber Eats. Après sa nomination au mois d’août, Leo Messi est une nouvelle fois dans la course. Le joueur du FC Lorient Dango Ouattara et le Lillois Jonathan David sont les deux autres prétendants. Un mois durant lequel La Pulga a inscrit un but et fait trois passes décisives. En septembre, le numéro 30 parisien a participé aux trois victoires du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (0-3) à La Beaujoire, à Brest (1-0) au Parc des Princes, et sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-1). Un bilan et des statistiques qui pourraient donc permettre à Messi de remporter son premier titre de joueur du mois en France.

Rendez-vous sur le site des trophées UNFP afin de voter.