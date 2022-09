Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Nice dans le cadre de la neuvième journée. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait faire souffler Kylian Mbappé. L’attaquant a enchaîné les matches (11) entre le 13 août et le 25 septembre avec le PSG et l’Equipe de France. Pour cette rencontre contre les Niçois, c’est Hugo Ekitike qui devrait connaître sa première titularisation depuis son arrivée à Paris. Une information de RMC Sport et l’Equipe confirmée par Le Parisien.

Carlos Soler ou Pablo Sarabia à la place de Messi ?

Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul membre de la MNM à commencer sur le banc lors de PSG / Nice. Le quotidien francilien indique que Lionel Messi, qui a joué deux matches avec l’Argentine – aux États-Unis – lors de la trêve internationale avec le voyage et le décalage horaire, devrait souffler, d’autant plus que le PSG joue quatre jours après en Ligue des Champions contre le Benfica. Pour le remplacer, Christophe Galtier pourrait offrir sa première titularisation à Carlos Soler ou bien faire confiance à Pablo Sarabia.