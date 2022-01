Lionel Messi encore absent de l’entraînement collectif

Le PSG se déplace à Lyon demain soir (20h45, Prime Video) dans le cadre du choc de la 20e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges. Une séance dont vous avez pu suivre les 15 premières minutes en live.

Une séance durant laquelle Lionel Messi était de nouveau absent. L’Argentin (34 ans) s’est une nouvelle fois entraîné à part et reste donc très incertain pour le choc contre les Lyonnais. Les jeunes titis, Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi, Sekou Yansane, Lucas Lavallée et El Chadaille Bitshiabu étaient encore présents à l’entraînement avec les pros. Suspendu contre Vannes, Sergio Ramos était aussi présent, tout comme Juan Bernat qui a été testé négatif au Covid-19 en début de semaine. Julian Draxler, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa – testés positifs – étaient évidemment absents de cette séance.