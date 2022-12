Lionel Messi encore au PSG la saison prochaine ?

Lionel Messi est arrivé au PSG à l’été 2021. En fin de contrat en juin 2023, l’international argentin a expliqué qu’il ferait un choix sur son futur à l’issue de la Coupe du Monde. Selon les dernières indiscrétions, une troisième année sous le maillot Rouge & Bleu est envisageable.

Après une première saison difficile sous le maillot du PSG en raison d’une adaptation à un nouveau club, une nouvelle et même une nouvelle vie après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a retrouvé son niveau depuis le début de la saison 2022-2023. Un niveau qu’il a transporté à la Coupe du Monde avec l’Argentine, qui va jouer sa demi-finale contre la Croatie demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1). En fin de contrat le 30 juin 2023, l’attaquant (35 ans) a expliqué qu’il prendra sa décision sur son avenir à l’issue du Mondial au Qatar. Selon les informations de la Cadena Ser, le plus probable est que La Pulga poursuive son aventure au PSG.

Messi se plaît à Paris

La radio espagnole explique que le PSG lui a déjà montré sa volonté de prolonger son contrat et cette prolongation est une priorité pour les dirigeants parisiens. Du côté de Lionel Messi, cette possibilité est bien présente. Lui et sa famille se plaisent à Paris. La Cadena Ser qui conclut en rappelant qu’il prendra la décision sur son avenir à l’issue de la Coupe du Monde.