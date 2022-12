Depuis le début de saison, le PSG possède une vraie force offensive grâce à son trio d’attaque, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi. Mais le niveau des remplaçants laisse à désirer et pourrait pousser les dirigeants à recruter lors des prochains mercato.

Depuis un mois, l’actualité footballistique est occupée par la Coupe du monde. L’occasion pour certains joueurs de se montrer au grand jour à l’image du milieu de terrain marocain, Sofyane Amrabat (26 ans / Fiorentina). D’autres profitent de la compétition pour confirmer leur talent. C’est le cas de Marcus Rashford (25 ans / Manchester United). Redevenu un titulaire indiscutable sous Erik ten Hag (13 fois titulaires en 14 matches de Premier League disputés), l’international anglais de 25 ans ne jouit pas du même statut en équipe nationale. Malgré l’élimination de l’Angleterre face à la France en quarts de finale de Coupe du monde, l’attaquant des Red Devils a performé avec trois buts dans la compétition. Déjà intéressé l’été dernier, le club parisien va revenir à la charge, comme l’a récemment déclaré le président Nasser al-Khelaïfi : « On va s’assoir après la Coupe du monde mais chacune des parties est heureuse, que ce soit de son côté ou du côté du club. On va discuter après le Mondial. »

L’intérêt du PSG se confirme, MU veut le prolonger

Et alors que son bail arrive à échéance en juin 2023, le club anglais va faire lever l’option d’achat d’une année supplémentaire dans son contrat, comme l’a annoncé l’entraîneur mancunien dans un entretien au site officiel de Manchester United : « Nous discutons avec eux (Marcus Rashford et les autres joueurs en fin de bail) pour prolonger leurs contrats mais nous avons le contrôle car nous avons les options sur tous les joueurs et nous allons exercer ces options. Nous avons des options et nous les exercerons (…) L’intérêt du PSG pour Rashford ? Je ne peux pas répondre à cette question. C’est à lui de prendre sa décision. Ce que nous pouvons faire, c’est lui montrer que c’est le meilleur club dans lequel être, et cela a à voir avec la culture du club, mais aussi avec la façon dont nous travaillons ensemble. Cela concerne la façon dont nous jouons, la façon dont nous nous entraînons, est-ce que nous offrons le bon environnement pour progresser et c’est aussi une question financière. »

Ainsi, le club mancunien est en position vulnérable et aimerait prolonger sur une longue durée son joueur. Mais selon les informations du Telegraph, l’intérêt du PSG pour l’international anglais se confirme. Et le joueur formé à MU pourrait profiter de sa situation contractuelle pour signer libre chez les Rouge & Bleu après son contrat avec le club anglais. De son côté, le journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, rapporte que le PSG a toujours l’intention de poursuivre les discussions avec Marcus Rashford. Mais les dirigeants parisiens voudraient avant tout se mettre d’accord avec l’Anglais de 25 ans avant d’approcher Manchester United. « C’est un joueur que les dirigeants du PSG aimeraient signer », précise le journaliste.

