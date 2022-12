Portée par un Lionel Messi une nouvelle fois décisif, l’Argentine est venue à bout de l’Australie (2-1) et affrontera les Pays-Bas en quarts de finale de Coupe du monde le 9 décembre prochain.

Pour sa cinquième participation en Coupe du monde, Lionel Messi aura encore marqué les esprits. Face aux Australiens, l’attaquant du PSG disputait son 1.000e match en carrière et s’est montré pour la première fois décisif en phase à élimination directe d’un Mondial. Après 35 minutes avec une possession de balle stérile, l’Argentine a pu s’en remettre à son capitaine, qui a su placer une frappe précise pour ouvrir le score et débloquer cette rencontre (1-0, 35′). Au final, les vainqueurs de la Copa America 2021 se sont fait peur en fin de match mais verront les quarts de finale grâce à une victoire 2-1 face à l’Australie. Une véritable bouffée d’oxygène pour tout un peuple.

🚨 | Leo Messi reçoit son 2e trophée d’homme du match dans ce mondial 🌟🇦🇷 pic.twitter.com/20f563q6f9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 3, 2022

« C’est le Mondial, c’est normal qu’il y ait des difficultés »

Élu homme du match pour la deuxième fois depuis le début de la compétition, Lionel Messi s’est présenté en conférence de presse d’après-match pour évoquer cette qualification. « Ça a été un match contrôlé, on aurait pu le sceller. Hormis leur dernière frappe, que détourne ‘Dibu’ (Emiliano Martinez, le gardien argentin, ndlr), on n’a pas trop souffert. C’est beaucoup de joie d’avoir passé ce cap et d’avoir fait un pas de plus vers l’objectif. Ça a été un match très dur, très physique. On le savait, parce qu’on a joué il y a peu, on a eu peu de temps de repos. On était préoccupés par ça. La fin a été compliquée parce qu’on a pris ce but et on a souffert un peu. Mais c’est le Mondial, c’est normal qu’il y ait des difficultés (…) Avec les supporters, ça a été des sensations incroyables. Pouvoir partager toute cette joie avec eux, avec tant de gens qui ont fait l’effort de venir. Tous les gens d’Argentine voulaient être ici. On voulait à nouveau se rassembler sur le terrain avec ces supporters, parce que la manière dont ils vivent ça, c’est incroyable. Ils nous transmettent cette passion, cette énergie », a déclaré l’attaquant de 35 ans dans des propos rapportés par RMC Sport. Désormais, les joueurs de Lionel Scaloni auront six jours pour préparer au mieux le quart de finale face aux Pays-Bas (vendredi 9 décembre à 20h).