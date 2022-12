La Coupe du Monde bat son plein et l’Argentine, portée par un grand Lionel Messi, continue de croire en ses rêves. Javier Pastore, ancien joueur du PSG et présent à Doha pour soutenir ses compatriotes, a accordé une interview à SoFoot. L’occasion pour lui d’évoquer la Pulga.

Cela fait maintenant un an et demi que Javier Pastore porte les couleurs d’Elche en Liga. Néanmoins, comme le principal intéressé l’a confié à SoFoot, il est aujourd’hui en quête d’un nouveau challenge, lui qui n’a joué que quatre petites minutes depuis que la saison s’est lancée. Un véritable chemin de croix en somme. En attendant, invité à Doha pour assister à la Coupe du Monde par l’Emir en personne, le meneur de jeu s’est confié sur divers sujet auprès de ce même média. El Flaco en a notamment profité pour évoquer longuement Lionel Messi.

« Un changement immense pour Lui »

Javier Pastore est ainsi revenu sur l’intégration difficile de l’ancien blaugrana en terre parisienne. Un temps d’adaptation nécessaire afin qu’il puisse démontrer toutes ses qualités : « Venir à Paris, c’était un changement immense pour lui. Les premiers matchs, il se faisait siffler, car les supporters s’attendaient à voir le Messi du Barça, mais ça ne fonctionne pas comme ça ! On a tous besoin de temps. D’autant que lui, c’était la première fois après quatorze ans au FC Barcelone, et il se rendait dans un pays et un championnat qu’il ne connaissait pas, avec une autre langue… Il avait ses habitudes à Barcelone, une bonne partie de ses amis. Même dans le jeu : parfois, il pouvait faire une passe à Mbappé et attendre de lui qu’il lui redonne, mais Mbappé, il prend le ballon et il s’en va finir l’action tout seul. Il fallait recréer tout ça à Paris, et la première année, c’est compliqué pour tout le monde. Ce fut la même chose pour moi : même si footballistiquement, ma première saison au PSG était plutôt bonne, dans la vie c’était plus difficile. Dans l’équipe, quasiment tous les joueurs étaient français et parlaient donc essentiellement français. Avec ma femme, on essayait d’aller à tous les repas organisés entre coéquipiers, mais je ne te cache pas qu’au début, on ne comprenait absolument rien pendant quatre heures et on rigolait juste quand tout le monde rigolait pour ne pas se sentir trop à l’écart. (Rires.)«

Et Javier Pastore de poursuivre : « J’en ai surtout parlé avec lui en juin dernier, quand l’équipe nationale était à Bilbao en Espagne. On s’est tous les deux dit la même chose : « Cette année, ce sera différent. » Il n’y avait aucune raison que Leo ne prenne pas du plaisir en Ligue 1, car quand tu as du talent, que tu es bien techniquement, tu vas prendre du plaisir au PSG, tu vas marquer et faire des passes. Quand tu vois la première partie de saison, tu retrouves un Messi que tu ne voyais même plus les dernières saisons à Barcelone. »