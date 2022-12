L’avenir de Joao Felix devrait changer lors du mercato hivernal. Plus en odeur de sainteté à l’Atlético de Madrid en raison de sa mauvaise relation avec son entraîneur, Diego Simeone. Outre le PSG, Arsenal s’intéresserait à lui et serait désormais en tête dans ce dossier.

Performant avec le Portugal lors de la Coupe du Monde, Joao Felix pourrait jouer dans un nouveau club à partir du premier janvier prochain. En froid avec Diego Simeone, son entraîneur, il devrait quitter l’Atlético de Madrid cet hiver. Dans cette perspective, le PSG serait intéressé. Il y a quelques jours, on plaçait même les Rouge & Bleu comme le favori à sa signature. Mais selon les dernières informations de Marca, un autre club aurait pris la tête dans le dossier de l’ancien du Benfica.

Le dossier s’accélère

Le quotidien sportif madrilène assure que ce dossier s’accélère. L’élimination du Portugal par le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde (1-0) en est une des raisons. Marca explique que le PSG est toujours dans la course pour la signature de l’international portugais mais qu’il devra faire fasse à la concurrence de plusieurs clubs de Premier League. Chelsea, Manchester United, Aston Villa et Arsenal aimeraient recruter Joao Felix. Les Gunners seraient le club qui auraient pris les devants dans ce dossier. Marca assure que le futur championnat le plus probable pour Felix se nomme la Premier League. Un autre club pourrait encore chamboulé tout ça, le Bayern Munich. « Reste à savoir le Bayern se lance dans la bataille« , conclut Marca.