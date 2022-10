Mardi soir, le PSG a surclassé le Maccabi Haïfa (7-2) pour valider son billet en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une victoire éclatante estampillée MNM. Les trois attaquants ont marqué lors de cette rencontre et été impliqué sur l’ensemble des buts. Un but et un but contre son camp provoqué par Neymar, Deux réalisations et deux passes décisives pour Kylian Mbappé, idem pour Lionel Messi.

Battu pour le titre de meilleur joueur de la semaine

Pour l’ouverture du score, le numéro 30 du PSG a marqué d’un magnifique extérieur du pied. Une réalisation qui avait été nommée pour le but de la semaine en Ligue des Champions. Et La Pulga a remporté ce titre honorifique. Élu meilleur joueur du match contre les Israéliens, Lionel Messi concourait aussi pour le titre de meilleur joueur de la semaine en C1. Mais pour cette récompense, il a été devancé par l’attaquant du FC Porto, Mehdi Taremi. Ce dernier a marqué un doublé lors du large succès du club portugais contre le Club Bruges (0-4) qui lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale.