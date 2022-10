Pour valider sa qualification pour les huitièmes de la Ligue des Champions, le PSG n’a pas fait dans la dentelle. Les Parisiens ont surclassé le Maccabi Haïfa au Parc des Princes (7-2). LA MNM a illuminé cette rencontre avec une implication sur les sept buts. Kylian Mbappé a marqué deux buts et délivré deux passes décisives comme Lionel Messi. Neymar a marqué une fois et provoqué le but contre son camp des Israéliens.

Lionel Messi nommé pour le plus beau but et le meilleur joueur

Auteur d’un match XXL, Lionel Messi – élu homme du match – est nommé pour le titre du meilleur joueur de la semaine de Ligue des Champions. Le numéro 30 du PSG est en concurrence avec Rafa Silva, auteur d’un doublé contre la Juventus Turin avec le Benfica, Mehdi Taremi (doublé avec Porto) et Giovanni Simeone (doublé Naples). Lionel Messi est aussi nommé pour le titre de plus beau but avec son magnifique premier but, son extérieur du pied gauche. Il est en concurrence avec Rafa Silva, Matteo Guendouzi et Kai Havertz (Chelsea). Pour voter pour sa réalisation, c’est ici.