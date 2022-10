Demain après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG reçoit Troyes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier va se présenter en conférence de presse comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu.

Une conférence de presse au Camp des Loges

Lors de ce point presse, l’entraîneur du PSG évoquera très certainement le match XXL de la MNM contre le Maccabi Haïfa, la rencontre contre Troyes et un possible turn-over, la situation de Danilo Pereira, qui s’est entraîné à part ce vendredi sur les pelouses du Camp des Loges et peut-être le match contre la Juventus Turin qui doit permettre au PSG de terminer premier de son groupe. Une prise de parole qui sera à suivre ici à partir de 13 heures.