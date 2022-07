Arrivé libre de tout contrat l’été dernier, Lionel Messi vit actuellement au PSG sa deuxième expérience dans un club européen. Après avoir passée l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone, l’Argentin de 35 ans avait décidé de rejoindre la capitale française en signant un contrat de deux ans. Après une première saison contrastée sur le plan sportif, La Pulga voudra montrer un meilleur visage lors de l’exercice 2022-2023. Et le club de la capitale ne serait pas contre l’idée de prolonger l’aventure du septuple Ballon d’Or au-delà de 2023.

En effet comme le rapporte Marca sur sa Une du jour (voir image ci-dessous), le PSG serait ouvert à l’idée de prolonger Lionel Messi d’une année supplémentaire. Alors que les champions de France avaient dévoilé dans leur communiqué l’existence d’une année supplémentaire en option dans le contrat du joueur, le quotidien espagnol indique que cette « option d’une année supplémentaire n’a jamais existé. » Ainsi, le board parisien souhaiterait conserver l’Argentin jusqu’en juin 2024. Cependant, le club n’aurait pas encore annoncé la nouvelle au joueur. « Le souhait du club, pas encore formalisé par une offre avec des chiffres, est de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2024 », rapporte le journal madrilène.

De son côté, Lionel Messi pourrait avoir une idée plus claire sur son avenir après la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre), rapporte Marca. Le quadruple vainqueur de la Ligue des champions souhaite réaliser une grande saison en C1 avec les Rouge & bleu et à la Coupe du monde avec l’Argentine. Après un premier exercice compliqué avec l’adaptation à un nouveau pays et championnat puis le Covid-19 qui a durement touché le joueur en janvier 2022, le board parisien est persuadé que la deuxième année de Leo Messi sera meilleure. De plus, l’arrivée de l’Argentin dans la capitale a eu un impact positif sur les finances parisiennes notamment au niveau marketing, sponsoring, vente des maillots et exploitation du stade. En effet, en un an, le PSG a signé dix nouveau partenariats et a connu une augmentation des recettes de 13%. Et pour ces différentes raisons, « le PSG continuera à miser sur Leo pour une année supplémentaire », conclut Marca.

[MAJ11h20] RMC Sport confirme les informations du quotidien sportif madrilène. Le PSG a pris la température auprès de Lionel Messi pour une éventuelle prolongation de contrat d’un an. Le média sportif explique que les Rouge & Bleu pensaient déjà lui offrir un contrat de trois ans ou de deux ans avec une année en option l’été dernier mais que les deux parties s’étaient finalement accordées pour un contrat de deux ans. « Pas de proposition concrète formulée pour l’instant mais c’est l’idée du PSG« , conclut RMC Sport. De son côté, Fabrizio Romano confirme également les informations de Marca. Le journaliste italien ajoute que le PSG a expliqué qu’il était prêt à lui offrir un contrat jusqu’en 2024, si ce dernier souhaite prolonger l’aventure à Paris. Comme indiqué par le quotidien sportif madrilène, Fabrizio Romano assure que Messi se penchera sur son avenir uniquement après la Coupe du Monde.

