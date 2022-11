Lionel Messi se place aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs du PSG. Et alors qu’il possède encore une année optionnelle dans son contrat, la Pulga fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir proche.

Depuis l’entame de la saison en cours, Lionel Messi affiche un niveau assez impressionnant. Un état de fait qui n’était nullement garanti, surtout au regard de ses premiers pas en terre parisienne. Mais le principal intéressé avait besoin d’un temps d’adaptation après son départ du FC Barcelone, son club de toujours. Aujourd’hui, on a clairement l’impression qu’il s’épanouit à Paris, et cela se ressent assez nettement sur le rectangle vert. De là à le voir prolonger avec le club de la capitale ?

De nombreuses options sur la table

Pour l’heure, c’est une interrogation qui demeure sans réelle réponse. Et pour cause, le principal intéressé n’aurait toujours pas tranché à ce sujet. Selon RMC, celui-ci ne prendra aucune décision avant que la prochaine Coupe du Monde n’ait tiré son rideau. Du côté du PSG, cette tendance serait connue. Une fois cette échéance passée donc, il sera temps pour Lionel Messi de se pencher plus concrètement sur les différentes options qui se présentent à lui. Déjà, il possède une année en option qu’il peut activer selon son bon vouloir. Malgré ce, le PSG aimerait rapidement entériner une prolongation. Mais ce n’est pas tout, comme exposé précédemment, le gaucher suscite encore de nombreux intérêts.

RMC confirme ainsi que l’Inter Miami, franchise qui appartient à un certain David Beckham, aimerait beaucoup le faire venir dès la saison prochaine. Enfin, toujours sur ses traces depuis son départ précipité à l’été 2021, le FC Barcelone conserverait l’espoir farouche de le rapatrier et ce, le plus rapidement possible. Les représentants de ces deux clubs se seraient d’ailleurs d’ores et déjà rapprochés de l’entourage de l’ancien blaugrana. Le tableau est donc limpide et Lionel Messi aura l’embarras du choix le moment venu.