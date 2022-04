Lionel Messi veut poursuivre l’aventure avec le PSG

Arrivé en grande pompe l’été dernier au PSG, Lionel Messi a eu du mal à s’acclimater à son nouvel environnement, après plus de 20 ans dans le même club. Son entente avec ses compères de la MNM, Neymar et Kylian Mbappé, commence à se ressentir sur le terrain. Dans les chiffres, la Pulga a disputé 30 matches pour 9 buts et 13 passes décisives. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une année en option, l’Argentin a un souhait pour son avenir.

Selon les informations de Tyc Sports, Lionel Messi compte aller au bout de son contrat avec le PSG. Il n’a jamais envisagé une seule seconde de mettre fin prématurément à son aventure à Paris. Même si du côté du FC Barcelone on espère un retour de la Pulga, comme Joan Laporta, Xavi ou encore Dani Alves l’ont évoqué plus ou moins explicitement dans des interviews, ses proches auraient aussi assuré au site argentin qu’il n’y avait aucune possibilité qu’il revienne au FC Barcelone. Le média argentin conclut en expliquant que l’élimination contre le Real Madrid pèse encore dans l’esprit de Messi et qu’il serait déterminé à rester au PSG pour l’aider à remporter la Coupe aux grandes oreilles.