Le PSG a été sacré champion de France ce week-end sur sa pelouse face au RC Lens. Auteur d’un match nul frustrant, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un Navas solide, lui qui vient d’enchaîner deux titularisations de suite. Après la fin de saison compliquée de Donnarumma, le débat sur la concurrence des gardiens de but a été relancée par de nombreux observateurs. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste Dominique Sévérac fait par de son choix entre les deux portiers et opte plutôt pour l’expérience de l’international costaricain.

“J’ai vu un Euro exceptionnel et les 5 premiers matches de Ligue des Champions de Donnarumma […] j’en ai vu plus de 60 en C1 pour Navas entre le PSG et le Real Madrid. Donc je sais ce que j’ai d’un côté mais je ne sais pas ce que j’ai de l’autre. Moi j’aime bien savoir ce que j’ai et Navas c’est un très très grand gardien. C’est un monstre ! Et il s’avère que dans le vestiaire, 80% des joueurs l’adorent ! Le vestiaire peut changer car certains vont partir, mais il ne va pas y avoir 15 départs. Il y aura certes Draxler, Di Maria, mais le vestiaire restera sud-américain et donc Navas restera le préféré. […] Je garde donc celui qui me rassure le plus, à savoir Keylor Navas”