Le PSG possède un effectif pléthorique. Cet été, le club de la capitale voudra dégraisser son effectif et a déjà le nom de plusieurs joueurs pour ça. Il devra aussi gérer le retour des joueurs qu’il a prêté. Certains ont marqué des points d’autres se verront indiquer la porte de sortie. Ce mardi matin, le Parisien a fait un point sur l’avenir de ces joueurs prêtés.

Les titis Kalimuendo et Baldé ont apporté satisfaction

Prêté depuis deux ans au RC Lens, Arnaud Kalimuendo réalise une très bonne saison sous le maillot des Sang & Or. Il a participé à 31 matches toutes compétitions confondues pour 11 buts, dont 10 en Ligue 1. Il est devenu le plus jeune joueur, depuis Kylian Mbappé, à atteindre la des 10 buts en championnat. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le PSG « réfléchit à lui faire une place et souhaite d’abord et souhaite d’abord se débarrasser de Mauro Icardi« . Le club de la capitale aimerait prolonger Thierno Baldé, encore sous contrat jusqu’en juin 2023. « Des discussions ont été entamées dans ce sens. » Performant avec le Havre, l’avenir du latéral droit sera lié à ceux de Thilo Kehrer et Colin Dagba indique le quotidien francilien.

Un retour express pour Pablo Sarabia ?

Autre joueur qui performe lors de son prêt, Pablo Sarabia. L’international espagnol a marqué 17 buts et délivré 9 passes décisives en 41 matches avec le Sporting CP. Le club portugais aimerait bien le conserver, mais ses finances ne lui permettent pas. Selon Le Parisien, son retour au PSG pourrait ne pas s’éterniser. Même s’il ne serait pas contre le garder, Sarabia serait vu comme une bonne valeur marchande. Outre le Sporting, il est dans le viseur de clubs espagnols et italiens. Prêté cet hiver à la Real Sociedad, Rafinha a convaincu le club basque. Ce dernier aimerait le conserver, « les échanges portent aujourd’hui sur le salaire du joueur brésilien.«

Le casse-tête des gardiens

Le PSG a prêté trois gardiens cette saison. Alphonse Areola à West Ham, Marcin Bulka à Nice et Sergio Rico à Majorque. Selon le Parisien, le club de la capitale ne compte plus sur les deux premiers cités. Le titi, qui arrive en fin de contrat dans un an, serait dans le viseur de Fulham. Pour Bulka, l’OGC Nice est satisfait de son rendement. Si le club azuréen veut le conserver, il devra débourser un million d’euros. En ce qui concerne Sergio Rico, qui a un contrat jusqu’en juin 2025, c’est encore le flou.