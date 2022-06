L’Italie et l’Allemagne se neutralisent, le Sénégal s’impose

Ce soir, quatre joueurs du PSG étaient sur les terrains pour des matches de Ligue des Nations et de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Dans le choc entre l’Italie et l’Allemagne, Gianluigi Donnarumma et Thilo Kehrer étaient titulaires. Les 15 premières minutes sont à l’avantage des Allemands mais les Allemands ne se montrent pas dangereux, à part une fois après un festival de Gnabry dans la surface et une frappe arrêtée par le portier parisien. L’Italie va rentrer petit à petit dans le match et se procurer la plus grosse occasion de la première mi-temps avec le poteau de Scamacca (35e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

Gianluigi Donnarumma auteur d’un grand match mais touché à la main

La seconde période est moins productive et les deux gardiens ne sont pas sollicités. Il faut attendre la 70e minute pour voir le score se débloquer. Entré cinq minutes avant, Gnonto déborde sur le côté droit et adresse un très bon centre dans la surface allemande. Le ballon est propulsé dans le but par Pellegrini (1-0, 70e). Mais les Italiens ne vont pas conserver l’avantage longtemps, Kimmich égalisant trois minutes plus tard (1-1, 73e). Gianluigi Donnarumma a ensuite sauvé à trois reprises l’Italie en fin de match avec notamment une double parade à la 79e. Sur sa dernière intervention, le gardien du PSG s’est fait mal à la main et a longuement été soigné sur le terrain à l’issue de la rencontre. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) et ne profitent pas de la défaite de l’Angleterre contre la Hongrie (1-0) plus tôt dans la journée pour prendre une avance sur un concurrent pour le Final Four. Thilo Kehrer, titulaire dans un poste inhabituel de latéral gauche, a joué tout le match et a réalisé un match moyen, étant impliqué sur le but italien en ne défendant pas assez près du passeur. Il a aussi reçu un carton jaune. L’Allemagne affrontera l’Angleterre mardi soir, alors que l’Italie recevra la Hongrie.

Un triplé de Mané offre la victoire au Sénégal

De son côté, le Sénégal recevait le Bénin dans le cadre de la première journée des qualifications à la CAN 2023. Abdou Diallo était le seul joueur du PSG titulaire avec le Sénégal, Idrissa Gueye commençant sur le banc. Les champions d’Afrique n’ont fait qu’une bouchée des Béninois, réduits à 10 à la 51e minute, grâce à un triplé de Sadio Mané (3-1). L’attaquant de Liverpool en a profité pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal avec 32 buts. Olaitan a sauvé l’honneur en tout de fin match pour rendre le score moins lourd pour le Bénin. Abdou Diallo a joué l’intégralité de la rencontre alors que Gana Gueye est entré à la 76e. Pour leur prochain match, les Sénégalais affronteront le Rwanda mardi soir.