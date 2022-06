Le PSG toujours intéressé par Sadio Mané ?

Avec le départ d’Angel Di Maria, le PSG est à la recherche d’un élément offensif. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané devrait quitter les Reds cet été. Il y a quelques jours, SportBild expliquait que Jürgen Klopp avait approuvé une potentielle vente de l’international sénégalais. Le club de la Mersey demanderait 35 millions d’euros pour laisser filer son joueur. La presse anglaise parlait, elle, d’un montant entre 41 et 58 millions d’euros. Alors que le Bayern Munich était annoncé comme le favori dans ce dossier, le PSG n’aurait pas dit son dernier mot.

Une meilleure offre du PSG pour Mané ?

Selon les informations de SportBild, le Real Madrid et le PSG s’intéresseraient à Sadio Mané. Et selon le média allemand, les Rouge & Bleu auraient soumis une offre supérieure à celle du Bayern Munich. Kylian Mbappé aurait validé cette piste. Ce constat ne rassure pas le champion d’Allemagne, qui était pourtant confiant ces derniers jours, a discuté avec l’agent de Mané et a proposé un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 20 millions d’euros. Si le Bayern serait – pour l’instant – la préférence de l’ancien messin, rien n’est encore fait conclut SportBild.